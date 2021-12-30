فيديو.. أمير الباحة لباعة سوق الخميس: نشتري كل بضاعتكم ونجهز لكم الأكشاك

تساءل خلال زيارته المفاجئة عن كيفية ممارستهم البيع مع انخفاض الحرارة والأمطار

خلال زيارة مفاجئة لسوق الخميس بوسط مدينة الباحة، وعد أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بإعادة السوق الشعبي لموقعه، موجهاً بإقامة "أكشاك" جديدة، وشراء جميع منتجاتها اليوم.

وتحدث أمير الباحة مع الباعة المواطنين من أصحاب المأكولات الشعبية، وتساءل بخصوص انخفاض درجات الحرارة وهطول الأمطار: "كيف تبيعون هنا؟".

وأضاف: إن شاء الله نجهز لكم الأكشاك، والسوق كله يرجع بإذن الله، ونشتري جميع ما عندكم.

وجاءت زيارة أمير الباحة رغم برودة الأجواء مع موجات الهواء الباردة وهطول الأمطار؛ لتؤكد اهتمام المسؤول الأول في المنطقة بالمواطن، كما حملت رسائل للمسؤولين بضرورة تقصّي حاجة المواطن، وذلك وفق توجيهات القيادة الرشيدة.