أجواء "ديربي الرياض".. "المسند": مستقرة وسماء صحوة وهذه فرص الأمطار!

قال: الرياح تكون جنوبية شرقية معتدلة والحرارة أثناء المباراة بين "28 - 30م"

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ عن أجواء مباراة الثلاثاء بين #الهلال_النصر في #الرياض.

وقال "المسند"؛ عبر حسابه في "تويتر": "سماء صحوة، وأجواء مستقرة، واحتمالية هطول الأمطار احتمالية ضعيفة جداً، الرياح تكون جنوبية شرقية معتدلة".

وأضاف: "درجة الحرارة أثناء المباراة في حدود 28 - 30م، الرطوبة الجوية 21 %، #دوري_أبطال_آسيا".