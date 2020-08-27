"الأرصاد" تنبه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان

تشمل عددًا من المحافظات وتستمر حتى 9 مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، تُصحب بزخات من البرد ورياح سطحية نشطة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وجريان السيول.

وأشارت "الأرصاد" إلى أن التنبيه يشمل محافظات الداير بني مالك، والعارضة، والريث وفيفا وهروب، ويستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.