خلفًا لمعتز هوساوي.. "بيتزي " يستدعي عبدالعزيز هارون

استدعى المدير الفني للمنتخب الأول "خوان أنطونيو بيتزي" مدافع نادي الشباب لفئة الأولمبي عبدالعزيز هارون للمشاركة في الحصة التدريبية المسائية اليوم الخميس لإكمال التقسيمة الرئيسية، بسبب عدم جاهزية المدافع معتز هوساوي الذي سيواصل تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي.