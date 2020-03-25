رواندا: ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 40 حالة

إغلاق المدارس والجامعات ودور العبادة لمدة أسبوعين

أعلنت السلطات الصحية الرواندية، اليوم، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجدّ "كوفيد 19"؛ بلغ 40 حالة، بعد تسجيل 3 إصابات جديدة مساء أمس.

وكانت رواندا قد أعلنت في وقت سابق عن إغلاق المدارس والجامعات ودور العبادة بصورة مؤقتة لمدة أسبوعين، وسط مخاوف من انتشار الفيروس.

فيروس كورونا الجديد

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25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441 06:23 PM

إغلاق المدارس والجامعات ودور العبادة لمدة أسبوعين

رواندا: ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 40 حالة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت السلطات الصحية الرواندية، اليوم، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجدّ "كوفيد 19"؛ بلغ 40 حالة، بعد تسجيل 3 إصابات جديدة مساء أمس.

وكانت رواندا قد أعلنت في وقت سابق عن إغلاق المدارس والجامعات ودور العبادة بصورة مؤقتة لمدة أسبوعين، وسط مخاوف من انتشار الفيروس.

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فيروس كورونا الجديد

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