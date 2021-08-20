ريال مدريد يحتفظ بهدافه كريم بنزيمة حتى 2023

أعلن ريال مدريد الإسباني، يوم الجمعة، عن تجديد عقد مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة إلى صيف 2023.

وقال نادي العاصمة الإسبانية في بيان رسمي: اتفق نادي ريال مدريد وكريم بنزيمة على تمديد عقد اللاعب، والذي سيبقى مرتبطًا بالنادي للموسمين المقبلين، حتى 30 يونيو 2023.

ونجح بنزيمة، الذي انضم للريال صيف عام 2009 قادمًا من ليون الفرنسي، في فرض نفسه كواحد من أبرز نجوم النادي الملكي في السنوات الأخيرة، وفاز معه بدوري أبطال أوروبا 4 مرات، إلى جانب الدوري الإسباني 3 مرات، وذات العدد بالنسبة لكأس السوبر الإسباني، مع 4 نسخ لكأس العالم للأندية، ومرتين كأس الملك الإسباني، إلى جانب تحقيق كأس السوبر الأوروبي في ثلاث مناسبات.

وقدم صاحب الـ33 عامًا، أداءً رائعًا في الموسم الماضي، بتسجيله 30 هدفًا وتقديم 9 تمريرات حاسمة لزملائه خلال المشاركة في 46 مباراة مع ريال مدريد في مختلف البطولات.

ويملك بنزيمة في رصيده 281 هدفًا بقميص ريال مدريد، كما ساهم في تسجيل 144 هدفًا خلال مسيرته بالقميص الأبيض.