"الصحة": تسجيل 386 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 245 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 10 مارس 2021، تسجيل 386 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 380958 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 245 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 371583 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6545 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2830 والحالات الحرجة 528 حالة.