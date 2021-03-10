"الصحة": تسجيل 386 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 245 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 10 مارس 2021، تسجيل 386 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 380958 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 245 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 371583 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6545 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2830 والحالات الحرجة 528 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 10 مارس 2021، تسجيل 386 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 380958 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 245 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 371583 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6545 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2830 والحالات الحرجة 528 حالة.