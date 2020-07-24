إحالة 35 موظفًا بأمانة مكة للتقاعد النظامي

ممن بلغوا سن التقاعد.. وصرف كامل مستحقاتهم المالية

أحالت أمانة العاصمة المقدسة، 35 موظفًا إلى التقاعد لبلوغهم السن النظامي "60 عامًا".

وأصدر أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، قرارًا إداريًّا يقضي بإحالة 35 موظفًا بأمانة العاصمة المقدسة إلى التقاعد النظامي، ممن بلغوا سن التقاعد حتى عام 1442هـ.

ويشمل القرار: أن يُصرف لكل منهم ما يعادل راتب ستة أشهر؛ وفقًا للمادة 53 من لائحة الحقوق والمزايا المالية، ويُعَوَّض كل منهم عن الإجازات العادية التي لم يتمتع بها ويستحق عنها التعويض إن وجدت؛ وفقًا للمادة 133 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.