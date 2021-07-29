"ريف": رفع الحد الأعلى لراتب الحصول على الدعم إلى 9 آلاف ريال

لزيادة عدد المستفيدين وتقديم المزيد من الدعم للمزارعين

أعلن البرنامج الحكومي المخصص لدعم المنتجين الزراعيين "ريف"، قبل قليل، عن تخفيف القيد المانع للحد الأعلى للراتب التقاعدي للاستحقاق من ستة آلاف ريال إلى تسعة آلاف ريال؛ لزيادة عدد المستفيدين، وتقديم المزيد من الدعم للمزارعين أبناء المملكة.

يستطيع بذلك المتقاعدون الذين تصل رواتبهم بحد أعلى تسعة آلاف ريال من التقديم على برنامج "ريف"، والاستفادة من برامجه الزراعية في مختلف مناطق المملكة.