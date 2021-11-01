شاهد.. لحظات الرعب والهلع من مسلح أشعل النار في عربة مترو بطوكيو

رشَّ سائلاً سريع الاشتعال وأضرم النيران.. وتمكنت الشرطة من القبض عليه

دبَّ الرعب بركاب عربة مترو من مسلح بسكين، جرح بها 6 أشخاص في إحدى محطات قطارات الأنفاق بطوكيو أمس الأحد، وقام برش سائل سريع الاشتعال، وأضرم فيها النار مسببًا حالة من الهلع، ظهرت بوضوح في فيديو انتشر بمواقع التواصل ووسائل الإعلام المحلية والعالمية، إلا أن الشرطة أدركته، ووقع في قبضتها، وفقًا لما ذكرت وكالات أنباء محلية عدة.

وتفصيلاً، اتضح من معلومات بثتها الشرطة أن المهاجم شاب عمره 24 سنة، انتحل شخصية راكب مساء أمس الأحد، وراح يهاجم الركاب الذين أسرعوا بالفرار من عربة إلى أخرى، بحسب فيديو عرضه موقع "العربية.نت"، أظهر مستوى الرعب الذي استولى على الركاب وهم يفرون من هجوم هو الأحدث في سلسلة هجمات على ركاب السكك الحديدية .

وأعاد الهجوم الذاكرة إلى عمليات إرهاب عدة، شهدتها بعض محطات المترو باليابان، أشهرها هجوم بغاز سام، شنته في مارس 1995 جماعة "أوم شنريكيو" المحظورة، وذلك عبر إلقائها زجاجة من غاز أعصاب السارين، وقتلت بالعملية 13 راكبًا مع إصابة 5000 آخرين.