سعر نفط خام "برنت" يرتفع 0.9%

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي برنت، للعقود الآجلة، تسليم يوليو، صباح اليوم، بمقدار 33 سنتًا، أو بما يعادل نسبة 0.9%، ليبلغ 36.08 دولارًا أمريكيًّا.
وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، تسليم يوليو، صباح اليوم، بمقدار 20 سنتًا أو بما يعادل نسبة 0.6% ليصل إلى 33.69 دولارًا أمريكيًّا.النفط أسعار النفط
ليبلغ 36.08 دولارًا أمريكيًّا للبرميل
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي برنت، للعقود الآجلة، تسليم يوليو، صباح اليوم، بمقدار 33 سنتًا، أو بما يعادل نسبة 0.9%، ليبلغ 36.08 دولارًا أمريكيًّا.
وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، تسليم يوليو، صباح اليوم، بمقدار 20 سنتًا أو بما يعادل نسبة 0.6% ليصل إلى 33.69 دولارًا أمريكيًّا.