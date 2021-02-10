"سلطان بن سلمان": الهيئة السعودية للفضاء تكمل جميع مراحل تأسيسها.. وإطلاق قطاع لتحفيز الاستثمار قريباً

أكد: المملكة قادرة على المحافظة على الريادة معتمدة على سواعد أبنائها المتعلمين والمؤهلين

أعلن الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، عن إكمال الهيئة لجميع مراحل تأسيسها بعد أن أكملت بناءها المؤسسي، وعقدت الكثير من الشراكات والاتفاقيات محلياً ودولياً على مختلف الأصعدة، وأصبحت جاهزة لتنفيذ المهام المكلفة بها من قيادة الدولة المباركة.

ورفع لدى ترؤسه اليوم الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، عبر الاتصال المرئي الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على ما لقيته الهيئة منذ تأسيسها من دعم وتوجيه من مقامه الكريم لتنطلق الهيئة بسرعة، وتبقى المملكة في مكانها الرائد في مجال الفضاء، مشدداً على أن المملكة قادرة على المحافظة على الريادة معتمدة على سواعد أبنائها المتعلمين والمؤهلين، ويحققون الكثير من الإنجازات على مختلف الأصعدة.

خادم الحرمين الشريفين عاصر رحلة الفضاء عام 1985

وبين أن خادم الحرمين الشريفين عاصر رحلة المملكة التاريخية الرائدة إلى الفضاء، والتي انطلقت في عام 1985م بمشاركة أكثر من 30 عالماً سعودياً، وحققت الكثير من النجاح، وألهمت الكثير من دول المنطقة والعالم لريادة الفضاء واستثماره لصالح الإنسانية.

وكشف عن أن الهيئة لديها الكثير من البرامج وفي مقدمتها ريادة الفضاء وبناء الكوادر التي تشارك من الأرض إلى الفضاء، والاستثمار في قطاع الفضاء بالتعاون مع وزارة الاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة.

وأشار بأنه سيعلن خلال الأسابيع القريبة عن إطلاق قطاع في الهيئة مهمته تحفيز الاستثمار في هذا المجال الحيوي والجديد والمهم؛ لتوفير التمويل وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للدخول في هذا المجال، والاستثمار في مجال الفضاء، وربط المواطنين بالفرص المحلية والعالمية في مجال الفضاء.

وكالات فضاء دولية ترحب بالتعاون مع المملكة

وأكد أنه نتيجة لسمعة المملكة والعمل الجاد للهيئة؛ هناك ترحيب دولي من وكالات الفضاء الدولية بالتعاون مع المملكة في هذا المجال، وهو ما يعكس ثقل المملكة وقدرتها وإمكانياتها، متوقعاً أن تكمل الهيئة السعودية للفضاء بناء فريق متكامل خلال عامين يتعاون مع وكالات الفضاء الدولية لبناء رحلات ومهمات علمية لاستكشاف الفضاء والمريخ والقمر برواد فضاء لأهداف علمية محددة تهم المملكة العربية السعودية، وتخدم حاضرها ومستقبلها.

وهنأ دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على نجاح رحلة مسبار الأمل والوصول لمدار المريخ، موضحاً أنه أجرى اتصالاً هاتفياً بالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد الإمارات العربية المتحدة، وهنأه بنجاح المبادرة الرائدة، حيث جرى التفاهم على مزيد من الشراكات بين المملكة والإمارات في هذا المجال، وهو إنجاز يحسب للجميع، إن شاء الله.



إقرار الخطة التشغيلية ومسارات مشاريع قطاع الفضاء

وخلال الاجتماع، أقر مجلس إدارة الهيئة التقرير السنوي لعام 2020م، واطلع المجلس على عدد من المواضيع من بينها الخطة التشغيلية للهيئة لعام 2021م لمواكبة البرامج التنفيذية التي تسعى الهيئة لإنجازها.

وأكد المجلس على ضرورة توفير الإمكانات المالية والإدارية لتحقيق الهيئة لمشاريعها، ومسارات مشاريع قطاع الفضاء، وآخر مستجدات العلاقات الدولية بالهيئة، ومذكرات التكامل التي تعدّها الهيئة وعدد من الجهات ذات العلاقة.

كما أقر المجلس سياسة تعارض المصالح وسلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمسشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية بالهيئة الأمر الذي يعزز الشفافية والحوكمة لأعمال الهيئة.

واستعرض المجلس مسار العمل في مشروع إطلاق مهمة علمية استكشافيه للقمر والمريخ واستكمال الهيئة لإجراءات تنفيذ المشروع، وقدم المجلس شكره للجنة الاستشارية لبرنامج أجيال الفضاء بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة). كما قدم المجلس شكره للرئيس التنفيذي ومسؤول الهيئة على جهودهم في تحقيق تطلعات القيادة الكريمة عبر تنمية وتطوير هذا القطاع الواعد، متطلعين إلى عام جديد مليء بالإنجازات وتحقيق المزيد من النجاحات بإذن الله.

ويضم مجلس إدارة الهيئة، الذي يرأسه الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، في عضويته كلاً من: الأمير الدكتور تركي بن سعـود بن محمد المستشار بالديوان الملكي، والدكتور محمد بن إبراهيم السويل، ومساعد رئيس أمن الدولة عبدالله بن عبدالكريم العيسى، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الهادي بن أحمد المنصوري، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومساعد وزير الاقتصاد والتخطيط خالد بن سعود الشنيفي، ومحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي، ونائب وزير التعلـيم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع المكلف إسراء عسيري، ومساعد وزير المالية للشؤون المالية ثالب بن علي الشمراني، ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور أنس بن فارس الفارس، ومستشارة محافظ صندوق الاستثمارات العامة رانيا محمود نشار.

