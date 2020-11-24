4 انتصارات وتعادلان.. في افتتاح منافسات الجولة السادسة من دوري الأولى

شهدت انطلاقة الجولة السادسة من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم تسجيل أربع انتصارات وتعادلان.

حيث تغلب الفيحاء على ضيفه فريق الجبلين بهدفين دون رد، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة من ذات الجولة، ليرتفع بذلك رصيد الفيحاء لـ15 نقطة بالمركز الـثاني، فيما تجمّد رصيد الجبلين عند 13 نقطة بالمركز الرابع.

وفي المباراة الثانية تعادل الشعلة مع مضيفه الثقبة سلبياً، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم على ملعب نادي الشعلة بالخرج، في أول أيام الجولة السادسة لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم.

وبهذا التعادل يصبح الشعلة بالمركز الـ15 بـ5 نقاط، فيما ارتفع رصيد الثقبة لنقطتين في المركز الـ16.

وعلى ملعب الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة، تعادل أحد مع ضيفه الطائي بنتيجة 1-1، ليصبح بالمركز الثامن بـ9 نقاط، بينما حصل الطائي على أول نقطة له منذ بداية الدوري بالمركز الـثامن عشر.

وانتصر الدرعية على ضيفه الخليج بملعب نادي الخليج بسيهات، بنتيجة 1-0 ليصبح الدرعية سادساً بـ11 نقطة، فيما بقي الخليج على رصيده السابق بـ7 نقاط في المركز 13.

وعلى ملعب نادي الفتح بالأحساء، تغلب هجر على مضيفه الجيل بهدف دون رد، ليرتفع رصيد هجر لـ11 نقطة بالمركز الخامس، بينما تجمّد رصيد الجيل عند 8 نقاط بالمركز الـ11.

وفي آخر مباريات اليوم الأول من الجولة تغلب الساحل على النجوم بهدف دون رد على ملعب الصفا بصفوى، ليصبح بالمركز السابع بـ10 نقاط، وبقي النجوم على رصيده السابق بنقطة واحدة في المركز 19.

وتستكمل الجولة غداً بـ4 لقاءات، حيث يستضيف الكوكب فريق العدالة، ويحلّ جدة ضيفاً على البكيرية، ويقابل عرعر فريق نجران، وفي آخر مباريات اليوم الثاني للجولة يلتقي النهضة مع الحزم.