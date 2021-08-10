النظام الإيراني يطالب العراق بطرد معارضيه ملوحًا بعمل عسكري

"شمخاني" أشار إلى اتخاذ ما وصفه بـ"إجراءات وقائية"

طالب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، العراق اليوم (الثلاثاء) بطرد المعارضين الإيرانيين من إقليم كردستان، أو توقع إجراءات وقائية تتخذها طهران ضدهم.

وقال "شمخاني": "ندعو الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءات أكثر جدية لطرد هذه الجماعات من كردستان العراق؛ حتى لا تجد إيران نفسها مضطرة إلى اتخاذ إجراءات وقائية ضد هؤلاء المسلحين"، وفقًا لـ"رويترز".





ولم يشر "شمخاني"، الذي أدلى بهذه التصريحات في اجتماع مع وزير الخارجية العراقي الزائر فؤاد حسين، إلى حكومة إقليم كردستان.

وتندلع اشتباكات على نحو متكرر على الحدود الإيرانية مع شمال العراق بين قوات الأمن الإيرانية وجماعات كردية مسلحة مثل الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، وحزب الحياة الحرة لكردستان، الذي يرتبط بصلات مع متمردي حزب العمال الكردستاني في تركيا.