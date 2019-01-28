"القيصر".. خطوة نحو حل الأزمة السورية أم إجراء لتحسين سمعة أمريكا؟

تفاوت الآراء بشأن الجدوى من القانون الجديد كي يصبح ملزِماً للرئيس "ترامب"

تحرص الولايات المتحدة الأمريكية على حماية مصالحها في سوريا، ولا تمانع في اتخاذ كل الإجراءات والتدابير التي تحقق هذا الأمر على أرض الواقع، حيث أكدت أنها لن تتردد في معاقبة كل من يعرّض هذه المصالح للخطر، ومن هنا أقرّ مجلس النواب الأمريكي مشروع "قانون قيصر"، الذي يقضي بفرض عقوبات أمريكية على نظام "الأسد" وداعميه.

وأقرّ مجلس النواب المشروع في جلسة يوم الثلاثاء 22 يناير الحالي، بموافقة 55 نائباً ومعارضة 43 آخرين، وامتناع البقية عن التصويت، وينتظر هذا القانون موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، كي يصبح سارياً وملزِماً للرئيس دونالد ترامب.

ويطلق على القانون الجديد اسم "قيصر للحماية المدنية في سوريا لعام 2019"، ويستهدف الأفراد أو الكيانات التي تقدم طائرات أو قطع غيار لطائرات خطوط الطيران السورية، فضلاً عمن يشاركون في مشروعات بناء وهندسة تملكها الحكومة السورية، وكذلك من يدعمون قطاع الطاقة السوري. ويتيح القانون المجال أمام الرئيس "ترامب" لفرض عقوبات جديدة على أفراد ومنظمات ممن يتعاملون أو يقدمون دعماً مادياً لحكومة بشار الأسد أو البنك المركزي السوري.

ترجع قصة قانون "قيصر" إلى مشاورات وجلسات عقدها مسؤولون أمريكيون، أكدوا فيها أن حكومتهم تتابع عن كثب أفعالَ نظام "الأسد" الوحشية في سوريا، باعتبار أن لها مصالح في سوريا، واستمعت لجنة الشؤون الخارجية في الكونجرس لشهادات مؤلمة من بعض السوريين، منهم الضابط المنشق المعروف باسم "القيصر" الذي شهد هذا التعذيب، ووثّق شهادته بالصور والأرقام التي سرّبها للخارج، للإشارة إلى المشهد المأساوي في سوريا. وبعد مدة أعلنت الإدارة الأمريكية أنها تدعم قانون حقوق الإنسان رقم 1677 المعروف بـ"قانون سيزر" لحماية المدنيين، وعدم إفلات مرتكبي جرائم الحرب في سوريا من العقاب، وتهيئة الظروف المناسبة للمضي قدماً بالحلّ السياسي في سوريا.

وأوضحوا أن هذا القانون سيتيح مساءلة المسؤولين السوريين عن الفظائع التي ارتكبوها في سوريا، ومعاقبة كل من يدعم النظام السوري، ومن ضمنهم إيران، وسيساعد في توفير المزيد من النفوذ لتحقيق أهداف الحكومة الأمريكية، ودعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، والانتقال إلى حكومة في سوريا تحترم حقوق الإنسان، بما يسمح بالتعايش السلمي في المنطقة.

وتتفاوت الآراء بشأن مستقبل هذا القانون والجدوى منه في حلحلة الأزمة السورية والوصول بها إلى نقطة النهاية، ففيما يرى البعض أن القانون خطوة على الطريق الصحيح في وضع نهاية للأزمة في سوريا، ويعتقد محللون أن القانون لن يحدث تغيّراً كبيراً في مسار الأزمة، بل ربما يكون فصلاً جديداً من فصول إدارة الأزمة، التي من مصلحة الجميع، باستثناء الشعب السوري، أن تستمر في الوقت الحاضر على الأقل، ويؤكدون أنه ليس بالإمكان تعليق آمال كبيرة على أن يكون للقانون فاعلية ونتائج عملية في ملاحقة المجرمين والقتلة في النظام السوري أو من يقدم المساعدات له؛ لأن السياسة والمصالح أقوى من القانون وحقوق الإنسان والقيم الأخلاقية، متوقعين أن يقَر القانون في نهاية الأمر، لا لكي يعاقب المجرمين، ولكن ليحمي سمعة أمريكا كدولة راعية لحقوق الإنسان والقانون الدولي.