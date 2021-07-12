مجلس الأعمال السعودي البريطاني يناقش غداً دور القطاع الخاص في دعم الإصلاح الاقتصادي

منتدى يجمع المستثمرين مع ممثلي حكومتَي البلدين

يعقد مجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك باتحاد الغرف السعودية، في لندن يوم غدٍ، منتدى يجمع المستثمرين مع ممثلي حكومتي البلدين؛ لمناقشة دور القطاع الخاص في دعم الإصلاح الاقتصادي في إطار مبادرة السعودية الخضراء.

يأتي ذلك في إطار عمل المائدة المستديرة للاستثمار المستدام التي انطلقت في شهر أكتوبر 2020م، وعقب إطلاق مبادرة "السعودية الخضراء" التي تهدف إلى تعزيز دور المملكة الإقليمي والدولي في مجال إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة.

وأوضح وزير الاستثمار البريطاني جيري جريمستون أن المنتدى سيلقي الضوء على فرص الاستثمار المهمة لكلا البلدين عقب إطلاق المملكة المتحدة لخطة العشر نقاط للثورة الصناعية الخضراء، وإطلاق المملكة العربية السعودية لمبادرة "السعودية الخضراء".

من جهته، ذكر الرئيس المشارك لمجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك الدكتور عماد الذكير، أن المجلس يدعم التعاون السعودي البريطاني المشترك في قطاعات رئيسة، ضمن برنامج رؤية المملكة 2030 بما فيها مجالات المدن الذكية والطاقة المتجددة والاستثمار الأخضر.