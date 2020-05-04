القصيم.. ضبْط مندوب مخالف لاشتراطات نقل المعقمات ومصادرة 1500 عبوة

في تعاون بين هيئة الغذاء والدواء ووزارة التجارة وأمانة المنطقة والجهات الأمنية

تمكّنت هيئة الغذاء والدواء، بالتعاون مع وزارة التجارة وأمانة القصيم والجهات الأمنية، من ضبط مندوب مخالف لاشتراطات النقل والتخزين للمعقمات.

وقالت الهيئة على حسابها بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر": إنه تم ضبط ١٥٠٠ عبوة معقمات، وإحالة المندوب المخالف للجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.