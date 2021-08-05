"حسام بن سعود" يدشن مدرسة تعليم القيادة بجامعة الباحة

المشروع التنموي يأتي في إطار جهود دعم وتمكين بنات الوطن

دشن الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة مدرسة الباحة لتعليم قيادة المركبات للسيدات، بحضور رئيس جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، ومدير مرور المنطقة العقيد مسفر رداد الثبيتي ووكلاء ووكيلة الجامعة .

وقد بارك أمير المنطقةافتتاح المدرسة مثمناً هذا المشروع التنموي المهم والذي يأتي تلبية لتوجهيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين، لدعم وتمكين بنات الوطن.

وأكد أمير منطقة الباحة حرص الإمارة على تمكين المرأة في عدة مجالات، وإشراكها في بناء ونهضة هذا الوطن المعطاء.

وثمن رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله الحسين؛ في كلمته رعاية سمو أمير المنطقة حفل تدشين مدرسة تعليم القيادة وشكر أمير المنطقة على دعمه واهتمامه المتواصلِ لتحقيقِ رسالةِ الجامعة وأهدافها السامية.

وأكد أن مدرسة تعليم القيادة دليل على سعي الجامعة في خدمة الوطن في شتى المجالات، ولسرعة تمكين المرأة في المنطقة، تحقيقاً لأهداف برنامج التحول الوطني وصولاً للأهداف البعيدة للرؤية الوطنية 2030.

ونوّه "الحسين" بجهود الجميع الذي نتج عنه ما وصلت إليه مدرسة الباحة لتعليم القيادة، سائلاً الله التوفيق للجميع.

من ناحيته، أوضح وكيل الجامعة للتطوير والجودة الأستاذ الدكتور فارس بن صالح الغامدي أن المدرسة تهدف ‫إلى تقديم خدمات التعليم والتدريب على قيادة المركبات للسيدات بجودة عالية، بالإضافة إلى توفير نظام ومحتوى تعليمي متميز والمساهمة في نشر الوعي حول سلامة الطرق والسلامة المرورية لدى قادة المركبات بأيدي سعودية مئة بالمئة.

وأفاد" الغامدي" أن مشروع مدرسة تعلم القيادة للسيدات يحتوي على مبنى رئيسي مكون من دورين مساحة الدور 2440 متر اًمربعًا بمساحة اجمالية للمبنى 4860 متر اً مربعًا فيما تبلغ مساحة ميدان التدريب 30513 متر اًمربعًا والمساحة الكلية للأرض 42943 متر اًمربعًا، إضافة إلى قسم خاص بإدارة المرور لاستخراج رخص القيادة، وعدد من الفصول الدراسية مجهزة بأحدث التقنيات، وغرف أجهزة محاكاة وقاعات اختبار، ومكاتب إدارية، ومرافق خدمية.

وأوضح أنه سيتم البدء في استقبال طلبات الحصول على رخصة قيادة إلكترونيًا خلال الأيام القادمة بالتنسيق مع إدارة مرور منطقة الباحة.

وشاهد أمير المنطقة والحضور فليماً تعريفياً عن مدرسة تعليم القيادة بجامعة الباحة.