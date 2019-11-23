10 قتلى في تفجير شمال سوريا.. والأكراد يتهمون مرتزقة تركيا

بينهم 4 مدنيين من عائلة واحدة

قُتل عشرة أشخاص على الأقل، وأصيب 25 في انفجار سيارة ملغومة، اليوم (السبت)، في مدينة تل أبيض السورية التي سيطرت عليها تركيا الشهر الماضي، بحسب ما نقلت "رويترز" عن شهود عيان.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن أربعة مدنيين من عائلة واحدة من بين قتلى الانفجار، الذي ألقى المجلس المحلي وسكان بالمسؤولية فيه على وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني.

ومن ناحيته، ذكر متحدث بارز باسم قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مصطفى بالي، أن الهجوم من تنفيذ من وصفهم بمرتزقة مدعومين من تركيا.

وأضاف "بالي" أنه بعد طرد أغلب الأكراد ونهب كل المتاجر والمنازل تقريبًا في هذا الحي الكردي من تل أبيض يحاول مرتزقة مدعومون من تركيا الآن تهجير باقي السكان الأكراد من خلال تفجيرات عشوائية في المناطق المدنية.

وأظهرت لقطات فيديو نشرت على مواقع للتواصل الاجتماعي على الإنترنت أضرارًا جسيمة بشارع رئيسي في تل أبيض بسبب انفجار اليوم.