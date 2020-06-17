"الصحة العالمية" اعتبرته إنجازاً علمياً.. تعرَّف على علاج كورونا "الرخيص"

أدهانوم: يعد أول علاج مثبت يقلّل من الوفيات في صفوف مرضى "الفيروس"

اعتبرت منظمة الصحة العالمية، نجاح باحثين بريطانيين، في علاج حالات إصابة خطرة بفيروس كورونا المستجد، بدواء "ديكساميثازون" الذي ينتمي إلى عائلة "الستيرويدات"، إنجازاً علمياً، ولكن ماذا نعرف عن هذا العلاج، وما أعراضه الجانبية؟

قال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم، أمس الثلاثاء، إن الدواء "الستيرويدي" يعد أول علاج مثبت يقلّل من الوفيات في صفوف مرضى كورونا، ممن يتنفسون بوساطة قوارير الأوكسجين أو أجهزة التنفس الاصطناعي.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد أكد الثلاثاء، أن علماء بريطانيين استخدموا علاجاً أظهر نتائج فعالة في مواجهة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن العلاج المعني سيكون متوافراً بشكل فوري في هيئة الخدمات الطبية وبكميات كافية في حال حدوث موجة تفشٍ ثانية للفيروس.

ما هو "ديكساميثازون"؟

ينتمي عقار "ديكساميثازون" لعائلة "الستيرويدات" التي تفيد بتقليل الالتهابات، واستخدم في علاج الربو والالتهاب المفصلي الروماتويدي، في ستينيات القرن الماضي.

ويوقف "ديكساميثازون" الجهاز المناعي من تدمير الصفائح الدموية لدى الأشخاص الذين يعانون اضطرابات ومشكلات في الدم.

كذلك يوصف "ديكساميثازون" لتقليل الأورام، وخصوصاً الدماغية منها، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

"ديكساميثازون" وكورونا

في الدراسة التي أثبتت فعالية "ديكساميثازون" مع فيروس كورونا المستجد، أعطي 2104 مرضى 6 ميليغرام من الدواء مرة واحدة على مدار شهر عن طريق الفم، أو الحقن الوريدي لعشرة أيام.

ووفق سكاي نيوز قارن الباحثون النتائج بمتابعة المتغيرات لدى من أعطي لهم العلاج والباقين في العينة الاختبارية التي تكونت من 4321 مريضاً.

ووجد العلماء أنه على مدى 28 يوماً، كان معدل الوفيات بين المرضى الذين يحتاجون إلى التهوية عبر أجهزة التنفس الصناعية 41 في المئة، أما بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى الأكسجين فكان في حدود 25 في المئة.. وكان معدل الوفيات بين أولئك المرضى الذي لا يحتاجون إلى دعم لجهازهم التنفسي، 13 في المئة.

التكلفة والآثار الجانبية

يعد "ديكساميثازون" دواءً رخيصاً، إذ قدّر الباحثون تكلفة دورة علاج ثمانية أشخاص يعانون كوفيد-19، بـ40 جنيهاً إسترلينياً، أي ما يعادل 50 دولاراً أميركياً تقريباً.

أما عن الآثار الجانبية للعقار فأبرزها -بحسب المعهد البريطاني الوطني للصحة وجودة الرعاية- الشعور بالقلق والضعف الإدراكي والإحساس بعدم التوازن والإعياء واحتباس السوائل والصداع وارتفاع ضغط الدم وتغيّر المزاج والغثيان وهشاشة العظام وآلام في المعدة وزيادة الوزن واضطرابات في النوم.

ومن بين الأعراض الجانبية الأقل شيوعاً، زيادة الشهية ومشكلات في الرؤية والقلب والدوار، كما ينصح الأطباء من يتناولون أدوية "الستيرويدات" تجنب الاختلاط بالمرضى الذين يعانون الحصبة وجدري الماء.

ووفق إرشادات المعهد البريطاني الوطني للصحة وجودة الرعاية، فإن الجرعات العالية من "الستيرويدات" قد تكون لها آثار تتمثل بالأرق والمزاج السيئ واضطرابات سلوكية وأفكار سلبية كالرغبة في الانتحار.