"الآسيوي" يرشح نجمي "الهلال" و "النصر" الصاعدين للتوهج في الآسيوية

رشّح موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نجمين صاعدين من "الهلال" و"النصر" للتألق والتوهج في البطولة الآسيوية، حيث قال إنه مع اقتراب موعد مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا 2021 التي تم توسيعها حديثًا قد يكون النجمان جاهزين للتوهج في نسخة هذا العام من البطولة.

وكان النجم الأول الذي رشحه الموقع للتوهج هو ناصر الدوسري لاعب "الهلال"، وكتب الموقع أن اللاعب جزء من فريق الهلال 2019 الفائز باللقب الآسيوي.

وتابع: منذ ذلك الحين، أخذ "الدوسري" مكانه في تشكيل بطل الدوري السعودي للمحترفين، كما أدّت الإصابات التي لحقت بقائد النادي سلمان الفرج وزميله المخضرم عبدالله عطيف إلى منحه المزيد من الفرص في وسط الملعب.

وأضاف أنه بالنسبة لـ"الدوسري"، فإن التفوق في دوري أبطال آسيا 2021 سيكون انطلاقته الحقيقية المثالية، حيث يستعد ليكون جزءًا من منتخب المملكة العربية السعودية تحت 23 عامًا المشارك في أولمبياد طوكيو في وقت لاحق من العام.

وكان النجم السعودي الثاني الذي رشحه الموقع للتألق هو خالد الغنام لاعب "النصر"، حيث قال إنه أحد لاعبي ناديه الأكثر ثباتاً في المستوى، على الرغم من كونه يبلغ من العمر 20 عامًا فقط.

وظهر "الغنام" في مسيرة "النصر" نحو الخروج المؤلم من نصف النهائي الآسيوي بركلات الترجيح ضد فريق بيرسيبوليس في دوري أبطال آسيا 2020.

وأضافت أن "الغنام" سجل وجوده بهدف وثلاث تمريرات حاسمة في ثماني مباريات في المسابقة، حيث اعتمد المدير السابق روي فيتوريا على سرعته.

وتحدث الموقع عن هدفه في مرمى "السد"، الذي يواجههم مرة أخرى في المجموعة الرابعة هذه المرة، عندما راوغ في مرمى بيدرو ميغيل قبل أن يسدد من زاوية ضيقة ليضمن التعادل لفريقه.

وقالت إنه في دوري المحترفين السعودي هذا الموسم، لعب "الغنام" على كلا الجناحين من قبل المدرب المؤقت ألن هورفات، حيث سجل أربعة أهداف.