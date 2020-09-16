من أجل ترميم الفريق.. مدافع الأرسنال على رادار الشباب

براتب إجمالي 11.5 مليون يورو لـ 3 سنوات

دخل نادي الشباب في مفاوضات جدية مع اليوناني سوكراتيس باباستاثوبولوس مدافع فريق أرسنال الإنجليزي من أجل تعزيز خطه الدفاعي في الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "SDNA " اليونانية عبر موقعها على الإنترنت إن نادي الشباب وضع عرضاً "ملكياً" على طاولة سوكراتيس الذي لم يستقر بعد على وجهته المقبلة بعد خروجه من خطط الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال بالرغم من تبقي سنة واحدة في عقد اللاعب اليوناني.

وكشفت الصحيفة أن مسؤولي الشباب عرضوا على سوكراتيس عقداً لمدة 3 سنوات براتب إجمالي 11.5 مليون يورو مشيرة إلى أن الكرة الآن باتت في ملعب اللاعب اليوناني في انتظار قراره النهائي.

وكان سوكراتيس قد صرح في وقت سابق بأنه لا ينوي العودة إلى اليونان مؤكداً بحثه عن تجربة قوية في ملاعب أوروبا علما بأنه يعد من أهداف نادي نابولي الإيطالي الذي يبحث عن بديل لمدافعه السنغالي كاليدو كوليبالي حال رحيله.

وسبق لسوكراتيس باباستاثوبولوس أن لعب في الدوري الإيطالي حيث ارتدى قميص جنوى وميلان قبل الرحيل إلى الدوري الألماني ومن ثم إلى أرسنال في 2018 قادما من بوروسيا دورتموند.

يذكر أن الشباب قد نجح في ضم النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا لاعب خط وسط نادي إشبيلية السابق ويأمل في تدعيم تشكيلته بنجم جديد.