بالصور.. ضبط مطبخ عشوائي مخالف في مواقف عمارة بمكة

مصادرة 7.5 كجم من اللحوم مجهولة المصدر و11 أنبوبة للغاز

ضبطت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مطبخاً عشوائياً مخالفاً، في إطار جهودها في مراقبة المطابخ والمسالخ في المناطق المحيطة بها، بهدف تعزيز الصحة العامة.

وأوضحت بلدية العزيزية بمكة أن الجولات الرقابية بالمنطقة، أسفرت عن ضبط مطبخ عشوائي في مواقف عمارة سكنية مخالفة للاشتراطات الصحية، حيث يقوم بالذبح العشوائي وبدون ترخيص نظامي، ويفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية.

وأشارت البلدية إلى مصادرة 7.5 كيلوجرام من اللحوم مجهولة المصدر و11 أنبوبة للغاز، إضافة إلى معدات أخرى للطبخ.

وتم إغلاق المطبخ في الحال وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المبنى، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة متابعة ومراقبة المحال المتعلقة بالصحة العامة، للتأكد من تقيدها بالأنظمة والاشتراطات البلدية، وتعزيز الرقابة الصحية وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.

ودعت إلى تعاون الجميع في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد 940.