"موديرنا" تؤكد فعالية لقاحها ضد النسختين المتحوّرتين من "كورونا"

تطور جرعة إضافية لزيادة الحماية

أكدت شركة موديرنا الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية، اليوم (الاثنين)، أن اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19"، الذي طوّرته لا يزال فعّالاً ضد النسختين المتحوّرتين البريطانية والجنوب إفريقية من الفيروس.

وأوضحت "موديرنا" في بيان أوردته "فرانس 24"، أن الخبراء يتوقعون أن يحمي اللقاح من عدوى النسخ المتحوّرة المكتشفة حتى تاريخه.

وأضافت أنها عملت على تطوير جرعة إضافية لزيادة الحماية منذ النسخ المتحوّرة.

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25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442 06:00 PM

تطور جرعة إضافية لزيادة الحماية

"موديرنا" تؤكد فعالية لقاحها ضد النسختين المتحوّرتين من "كورونا"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكدت شركة موديرنا الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية، اليوم (الاثنين)، أن اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19"، الذي طوّرته لا يزال فعّالاً ضد النسختين المتحوّرتين البريطانية والجنوب إفريقية من الفيروس.

وأوضحت "موديرنا" في بيان أوردته "فرانس 24"، أن الخبراء يتوقعون أن يحمي اللقاح من عدوى النسخ المتحوّرة المكتشفة حتى تاريخه.

وأضافت أنها عملت على تطوير جرعة إضافية لزيادة الحماية منذ النسخ المتحوّرة.

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