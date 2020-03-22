سفارة المملكة في سريلانكا تدعو إلى عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة

طالبتهم بالالتزام بالتعليمات الاحترازية المرتبطة بالوقاية من فيروس كورونا

دعت سفارة المملكة في سريلانكا، المواطنين المقيمين في سريلانكا والمؤجلة رحلاتهم الجوية إلى المملكة، إلى ضرورة عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى.

وقالت اليوم عبر "تويتر": تمّ حظر التجول على مستوى سريلانكا، مطالبة بالالتزام بالتعليمات الاحترازية المرتبطة بالوقاية من فيروس كورونا.

سفارة المملكة في سريلانكا فيروس كورونا الجديد

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22 مارس 2020 - 27 رجب 1441 02:00 PM

طالبتهم بالالتزام بالتعليمات الاحترازية المرتبطة بالوقاية من فيروس كورونا

سفارة المملكة في سريلانكا تدعو إلى عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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دعت سفارة المملكة في سريلانكا، المواطنين المقيمين في سريلانكا والمؤجلة رحلاتهم الجوية إلى المملكة، إلى ضرورة عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى.

وقالت اليوم عبر "تويتر": تمّ حظر التجول على مستوى سريلانكا، مطالبة بالالتزام بالتعليمات الاحترازية المرتبطة بالوقاية من فيروس كورونا.

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