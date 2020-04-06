شاب عشريني.. قاتل والدته خنقاً بـ"شرائع مكة" في قبضة رجال الأمن

بعد رصده يسير على الأقدام بحي الجعرانة

قبضت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة في وقتٍ وجيز، على قاتل والدته خنقاً بحي شرائع المجاهدين بمكة المكرمة.

وعلمت "سبق" أن الجهات الأمنية ألقت القبض على الجاني، بعد أن هرب من موقع الجريمة، وفتحت ملف تحقيق حول الحادثة التي هزّت الحي الذي شهد الواقعة.

وأشارت المعلومات إلى أنه بعد تكثيف البحث والتحري، شُوهد الجاني وهو يسير على الأقدام بمقربة من أحد المنازل بحي الجعرانة شرقي مكة المكرمة، فيما تمكنت الجهات الأمنية من ملاحقته والقبض عليه على الفور، وهو شاب في العشرينات من العمر.

وكانت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، قد باشرت، مساء اليوم، جريمة تمثلت في إقدام مواطن على قتل والدته خنقاً، قبل أن يفر هارباً من مسرح الجريمة بحي شرائع المجاهدين بمكة المكرمة.