يُعد أحد أضخم المحافل الدولية في مجال الفروسية.. الرياض تستضيف مهرجان "عراب"

يشهد انطلاق بطولة "العرب لجمال الخيول العربية الأصيلة"

تستضيف العاصمة السعودية الرياض مهرجان "عِراب" والذي ينطلق في 23 من ديسمبر الجاري، ولمدة شهرين ويُعد أحد أضخم المحافل الدولية في مجال الفروسية والذي يأتي ضمن سلسلة الفعاليات الرياضية والترفيهية والتي تزخر بها الرياض لهذا الموسم.

ويشتمل المهرجان على العديد من الأنشطة الثقافية والترفيهية، ومن بينها بطولة "العرب لجمال الخيول العربية الأصيلة" في نسختها الثانية بتصنيف دولي (C) بتنظيم مشترك ما بين شركة "وقت الأبطال للترفيه" "مربط العرب" بمحافظة ضرما بمنطقة الرياض، وإشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، على جميع النواحي الفنية والتنظيمية والتحكيمية ووضع الضوابط والشروط لمسابقات الخيل العربية الأصيلة بالمملكة وذلك وفقاً للأنظمة الدولية المعنية لهذه البطولات وحسب أنظمة وقوانين واعتماد الإيكاهو (ECAHO).

وتستمر البطولة لمدة 3 أيام بمشاركة 300 جواد في فئاتها المختلفة، والتي تمثل أكبر وأعرق المرابط والمزارع السعودية والعربية، إذ يتنافس المشاركون على جوائز مالية تقدر بأكثر من 700.000 ريال سعودي طوال الثلاثة أيام للبطولة ضمن فعاليات المهرجان والذي يعمل على دعم التراث السعودي العريق في مجال الفروسية لنشره عالمياً، وتعزيز مكانة الخيل العربية الأصيلة والفريدة على مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية.

وتتضمن البطولة العديد من الفعاليات المصاحبة، كمزادات متعددة للخيول العربية وعروض الخيل من جميع أقطار العالم وعروض السيرك ومنطقة الأطفال، كما سيستمتع الزوار بالجلسات خارجية والمنطقة المفتوحة للمطاعم ذات الطابع الضيافي الأنيق.



وأوضح الرئيس التنفيذي لـ"وقت الأبطال للترفيه"، بندر مقري أن الاستعدادات للبطولة التي تقام على مساحة 200 ألف متر مربع بمربط العرب، استكملت بالشكل المطلوب تنظيميًا وفق الشروط التي تكفل المشاركة، مؤكدًا أهمية البطولة كونها تبرز جمال الخيل العربي الأصيل.



وقال: "يُعد مهرجان عِراب أحد أضخم الأحداث في مجال الفروسية وسيوفر المتعة وجمال الثقافة وروعة الترفيه، إذ يحتوي على العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية ذات الصلة، التي تعكس الروح الوطنية والتقاليد السعودية العريقة، بما من شأنه أن يساهم في الحفاظ على تراث المملكة العربية السعودية الغني في رياضة الفروسية، بالإضافة إلى تعزيز مكانة سلالة الخيل العربية الأصيلة محلياً وإقليمياً ودولياً، كما أنه يعد مهرجاناً متكاملاً يجمع الترفيه والثقافة والتجارب الفريدة، والفعاليات المختلفة ومما يضفي على الحدث طابعاً مميزاً، ويتوقع أن يشهد حضورًا يوميًا يتراوح بين 3 آلاف إلى 7 آلاف زائر يوميًا من داخل المملكة وخارجها.

يذكر أن الدورة السابقة من "بطولة العرب لجمال الخيول العربية الأصيلة"، قد أقيمت في عام 2018، وبلغ عدد المشاركين فيها 300 خيل عربي، وبلغ عدد الحضور خلال أيامها الثلاثة أكثر من 25 ألف زائر.