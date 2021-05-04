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قالت: يسري القرار أيضًا على من تعافى من المرض بعد إصابته بالفيروس

من نهاية الأسبوع.. ألمانيا تقرّر تخفيف الإجراءات للمطعمين ضد كورونا

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أقرّت الحكومة الألمانية تخفيف الإجراءات على جميع من تلقّى طعومًا كاملة ضد فيروس كورونا ابتداء من نهاية الأسبوع.

ويسري القرار أيضًا على من تعافى من المرض بعد إصابته بالفيروس.

ومن المنتظر أن يصوت البرلمان إضافة إلى مجلس الولايات على هذا القرار قبل دخوله حيز التنفيذ. وجاء قرار الحكومة رغم معارضة بعض الأحزاب، على اعتبار أنه يقسم المجتمع إلى قسمين ويظلم من لم يصله دور التلقيح ضد الفيروس.