من نهاية الأسبوع.. ألمانيا تقرّر تخفيف الإجراءات للمطعمين ضد كورونا

قالت: يسري القرار أيضًا على من تعافى من المرض بعد إصابته بالفيروس

أقرّت الحكومة الألمانية تخفيف الإجراءات على جميع من تلقّى طعومًا كاملة ضد فيروس كورونا ابتداء من نهاية الأسبوع.

ويسري القرار أيضًا على من تعافى من المرض بعد إصابته بالفيروس.

ومن المنتظر أن يصوت البرلمان إضافة إلى مجلس الولايات على هذا القرار قبل دخوله حيز التنفيذ. وجاء قرار الحكومة رغم معارضة بعض الأحزاب، على اعتبار أنه يقسم المجتمع إلى قسمين ويظلم من لم يصله دور التلقيح ضد الفيروس.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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04 مايو 2021 - 22 رمضان 1442 07:23 PM

قالت: يسري القرار أيضًا على من تعافى من المرض بعد إصابته بالفيروس

من نهاية الأسبوع.. ألمانيا تقرّر تخفيف الإجراءات للمطعمين ضد كورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أقرّت الحكومة الألمانية تخفيف الإجراءات على جميع من تلقّى طعومًا كاملة ضد فيروس كورونا ابتداء من نهاية الأسبوع.

ويسري القرار أيضًا على من تعافى من المرض بعد إصابته بالفيروس.

ومن المنتظر أن يصوت البرلمان إضافة إلى مجلس الولايات على هذا القرار قبل دخوله حيز التنفيذ. وجاء قرار الحكومة رغم معارضة بعض الأحزاب، على اعتبار أنه يقسم المجتمع إلى قسمين ويظلم من لم يصله دور التلقيح ضد الفيروس.

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