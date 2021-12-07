"الفيفي" يدشن "سوق الثلاثاء الشعبي" في مقره الجديد بأضم

تاريخ إنشائه يرجع لأكثر من ٢٠٠ عام

دشن محافظ أضم عبد الله الفيفي، سوق الثلاثاء الشعبي في مقره الجديد بالمحافظة، وذلك بحضور رئيس بلدية المحافظة المهندس عمر الزهراني، ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة يحيى عبدالواحد الزهراني.

السوق أقامته البلدية على مساحة 67 ألف متر مربع بتكلفة إجمالية بلغت 4482789 ريالًا، ويحتوي على 11 محلًا تجاريًا وسوقًا للمواشي والأعلاف وحظائر مواش بلغت 24 حظيرة، ومسلخ مجهز بكافة التجهيزات.

وأعرب "الفيفي" عن شكره وتقديره للجهود التي بذلتها بلدية المحافظة في تهيئة الموقع وتجهيزه، وخاصة أن السوق له عمق تاريخي يمتد لأكثر من ٢٠٠ عام، ويمثل رافدًا اقتصاديًا لأهالي المحافظة؛ حيث تتنوع المعروضات فيه من المواشي المختلفة والحبوب الزراعية التي تنتجها مزارع المحافظة، وكذلك السمن البلدي والعسل المحلي، إضافة إلى بعض المنتوجات الزراعية الموسمية.

وأكد المهندس عمر الزهراني رئيس بلدية المحافظة أن البلدية ماضية في جهودها في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتهيئة منافذ بيع ملائمة لخدمة المواطنين الذين يمتهنون الحرف والأعمال الحرة مثل تربية الماشية والزراعة، إضافة إلى طرحها لعدد من المواقع الاستثمارية في جميع مراكز المحافظة.

حضر تدشين السوق مشايخ وأعيان المحافظة الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم للمحافظ ولرئيس البلدية؛ على ما بذل من جهود تدعم الحركة الاقتصادية في المحافظة، وتوجد فرص مناسبة لراغبي العمل أو الاستثمار.