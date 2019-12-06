بمشاركة 130 نزيلًا.. "مارثون وجوائز" في احتفاء سجن بريمان بذكرى البيعة

ضمن برامج متطورة علاجية وتأهيلية تكسبهم مهارات تعينهم للعودة أفرادًا فاعلين

نظمت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة بالإدارة العامة لسجن بريمان في محافظة جدة، حفل سباق ماراثون ذكرى البيعة، بمشاركة أكثر من 130 نزيلًا من مستفيدي برنامجي ثقة وإشراقة، وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم .

حضر المارثون مدير سجون المنطقة بالإنابة العميد دكتور إبراهيم بن سعد الغامدي، ومدير إدارة سجن بريمان المقدم دكتور محمد بن فايز القرني، وعدد من الضباط المسؤولين، وفي الختام جرى تسليم الفائزين في السباق جوائز المراكز الثلاثة الأولى.

يأتي ذلك في إطار احتفاء شعب المملكة بكافة أطيافه بهذه المناسبة، وتجديداً للعهد والولاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي عهده صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

يُذكر أن هذه الخطوة تعد من البرامج المتطورة والحديثة التي يخضع فيها المستفيد لبرامج علاجية وتأهيلية وتدريبية خاصة، التي تُعنى بتعديل السلوك وإكسابهم المهارات الحياتية التي تعينهم بعد الله على أن يعودوا أفرادًا صالحين وفاعلين لأسرهم ومجتمعهم ووطنهم مما يواكب تطلعات رؤية المملكة 2030.