ضباب يَحُد الرؤية.. تحذير لمستخدمي الطرق بالدرب وجازان وفرسان

تنبيهٌ أصدرته "القوات الخاصة لأمن الطرق" مع تمني السلامة للجميع

أصدرت "القوات الخاصة لأمن الطرق"، تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة جازان في كل من "الدرب- جازان- فرسان".

ونوهت المديرية عبر حسابها في "تويتر"، بأن المنطقة قد تشهد حالة ضباب؛ مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، آملة في أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، ومتمنية السلامة للجميع.

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11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443 10:12 AM

تنبيهٌ أصدرته "القوات الخاصة لأمن الطرق" مع تمني السلامة للجميع

ضباب يَحُد الرؤية.. تحذير لمستخدمي الطرق بالدرب وجازان وفرسان

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أصدرت "القوات الخاصة لأمن الطرق"، تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة جازان في كل من "الدرب- جازان- فرسان".

ونوهت المديرية عبر حسابها في "تويتر"، بأن المنطقة قد تشهد حالة ضباب؛ مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، آملة في أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، ومتمنية السلامة للجميع.

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