وزير الشؤون الإسلامية يختتم زيارته لكرواتيا عقب 5 أيام حافلة باللقاءات شاركت "سبق" بتغطيتها

وقّع مذكرة تفاهم في مجالات العمل الإسلامي والتقى عددًا من الوزراء

اختتم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، زيارته الرسمية لجمهورية كرواتيا، والتي استمرت خمسة أيام.

جاء ذلك، تلبيةً لدعوة المشيخة الإسلامية بالجمهورية لتوقيع مذكرة التفاهم للتعاون في مجالات الشؤون الإسلامية.

وودّع الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، لدى مغادرته مطار زغرب الدولي، رئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام لجمهورية كرواتيا، الشيخ عزير حسانوفيتش، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك غير المقيم بجمهوريتي صربيا وكرواتيا، أسامة بن داخل الأحمدي، وعدد من كبار المسؤولين بالمشيخة الإسلامية ومنسوبي السفارة السعودية.

يُذكر أن الزيارة شهدت لقاءات مهمة استهلّت بلقاء دولة رئيس وزراء جمهورية كرواتيا أندريه بلينكوفيتش، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكرواتي، غوردن غيرليتش جاردن رادمان، ووزيرة الثقافة نينا اوبولين، ورئيس البرلمان الكرواتي، حيث ركزت اللقاءات على العلاقات المتميزة وسبل دعم الجهود المشتركة والتعاون في مختلف المجالات التي تخدم البلدين الصديقين.

كما وقّع الوزير خلال الزيارة مذكرة التفاهم للتعاون المشترك في مجالات العمل الإسلامي بين المملكة ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية وجمهورية كرواتيا ممثلة بالمشيخة الإسلامية والتي جاءت تتويجاً للعلاقات المتميزة بين البلدين والتعاون المشترك في مختلف المجالات التي تخدم البلدين.

وكرّمت المشيخة الإسلامية الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بشهادة الشخصية الإسلامية المؤثرة؛ نظير جهوده في نشر التسامح والحوار وخدمته للإسلام وفق منهج الوسطية والاعتدال، بحضور وزيرة الثقافة وعدد من المسؤولين بالحكومة الكرواتية.

والتقى خلال زيارته زعماء الديانات ورؤساء الجامعات وأئمة كرواتيا، وزار مقر المشيخة الإسلامية والمركز الإسلامي الثقافي والمتحف الكرواتي وعدد من المساجد والمدارس اطلع على أنشطتها وبرامجها.

يُذكر أن الزيارة حظيت باهتمام بالغ من كبار المسؤولين في كرواتيا الذي ثمنوا مواقف المملكة وقيادتها ودعمها المستمر لكرواتيا وكل الدول التي تحتاج إلى الدعم والمساندة، حيث عبّروا عن حرصهم على تعزيز العلاقات والتعاون في جميع المجالات التي تخدم البلدين الصديقين، وشاركت "سبق" بتغطيتها لحظة بلحظة.