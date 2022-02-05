تنبيه متقدّم للرياض.. حالة أتربة ورياح وشبه انعدام للرؤية

تستمر للسادسة مساءً وتشمل الأفلاج والسليل ووادي الدواسر

نبّه المركز الوطني للأرصاد، بشكلٍ متقدّم، منطقة الرياض من حالة أتربة مثارة مصحوبةٍ برياحٍ سطحية نشطة وشبه انعدامٍ للرؤية في كل من: الأفلاج والسليل ووادي الدواسر.

وأضاف المركز الوطني للأرصاد، أن الحالة التي بدأت في السادسة صباح اليوم، مستمرة إلى السادسة مساءً.