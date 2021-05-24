"حساب المواطن": لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية لاحتساب الدعم

طالب بضرورة الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات

أوضح حساب المواطن أنه لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية لاحتساب الدعم في برنامج حساب المواطن.

وتفصيلاً، قال حساب المواطن على "تويتر": "يجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي، شاملاً التقاعد أو التأمينات، وإدخال إجمالي الراتب متضمنًا جميع البدلات والعلاوات".

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24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442 08:42 PM

طالب بضرورة الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات

"حساب المواطن": لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية لاحتساب الدعم

ذياب الشمري

الرياض

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أوضح حساب المواطن أنه لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية لاحتساب الدعم في برنامج حساب المواطن.

وتفصيلاً، قال حساب المواطن على "تويتر": "يجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي، شاملاً التقاعد أو التأمينات، وإدخال إجمالي الراتب متضمنًا جميع البدلات والعلاوات".

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