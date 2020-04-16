حالات التعافي من "كورونا" في المملكة تقترب من حاجز الألف

الرياض في المقدمة بـ403 تليها جدة بـ196 ثم مكة بـ125 حالة

اقترب معدل حالات التعافي من فيروس كورونا الجديد في المملكة، إلى "ألف حالة"؛ حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 990 حالة منذ بداية الفيروس، حتى آخر إحصائية لوزارة الصحة.



وكان للعاصمة الرياض النصيب الأكبر من هذا العدد؛ حيث بلغ إجمالي عدد المتعافين فيها 403 حالات، تلتها جدة بـ196 حالة، ثم مكة المكرمة بـ125 حالة.



وتوزعت باقي حالات التعافي على 21 مدينة ومحافظة على مستوى المملكة.