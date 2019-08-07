بلدية "السهي" تستنفر جهودها لمواجهة آثار الأمطار والسيول

بمباشرة فتح الطرق والعمل على سرعة تأهيلها

استنفرت بلدية مركز السهي، بمحافظة صامطة، من خلال فرقها ومعداتها، جهودها لمعالجة آثار الأمطار الغزيرة والسيول ومتابعة الحالة المطرية والأضرار الناتجة عنها.

وقال رئيس البلدية المكلف المهندس محمد بن ناصر آل هتلان: إن الفرق والمعدات باشرت أعمال فتح الطرق وتنظيف الشوارع من الأتربة والأحجار وسحب المياه المتجمعة في الشوارع والتجمعات السكانية وفتح قنوات التصريف ضمن مجراها الطبيعي.

وأضاف أن الجهود مستمرة بمتابعة رئيس المركز عبدالله بن أحمد السهلي؛ للتعامل مع مثل هذه الحالات المطرية التي تشهدها منطقة جازان خاصة، والمناطق الجنوبية من المملكة بشكل عام، لمباشرة فتح الطرق وتلقي البلاغات والعمل على سرعة تأهيلها.