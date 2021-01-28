"الطلحي" إلى الثالثة عشرة بوزارة البيئة

صدر قرار بترقية عايش بن عبدالله بن مقبول الطلحي من وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى المرتبة الثالثة عشرة .

ويُعد الطلحي أحد الكوادر الإدارية المتميزة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

من جهته عبَّر الطلحي عن اعتزازه بالترقية التي ستكون حافزًا له لتقديم المزيد من العطاء في خدمة دينه ومليكه ووطنه.