"الطلحي" إلى الثالثة عشرة بوزارة البيئة

صدر قرار بترقية عايش بن عبدالله بن مقبول الطلحي من وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى المرتبة الثالثة عشرة .
ويُعد الطلحي أحد الكوادر الإدارية المتميزة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
من جهته عبَّر الطلحي عن اعتزازه بالترقية التي ستكون حافزًا له لتقديم المزيد من العطاء في خدمة دينه ومليكه ووطنه.
صدر قرار بترقية عايش بن عبدالله بن مقبول الطلحي من وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى المرتبة الثالثة عشرة .
ويُعد الطلحي أحد الكوادر الإدارية المتميزة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
من جهته عبَّر الطلحي عن اعتزازه بالترقية التي ستكون حافزًا له لتقديم المزيد من العطاء في خدمة دينه ومليكه ووطنه.