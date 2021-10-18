مفتي لبنان يحذر من المسار الانتحاري المشابه لبدايات الحرب الأهلية

"دريان" شدد على عدم جواز إشهار السلاح في وجه الآخر

‬وصف مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان، اليوم الاثنين، ما جرى في حي الطيونة في بيروت بأنه أمر مشين ومهين ومعيب، محذراً من أن المسار الانتحاري الذي يُقبل عليه الجميع بحماسة يذكر ببدايات الحرب الأهلية.

وذكر "دريان" في رسالة بمناسبة المولد النبوي الشريف أن الخلاف في الرأي مشروع، أما الاقتتال في الشارع فمرفوض وممنوع أياً كان السبب، والحل يكون بالطرق السلمية، لا باستعمال السلاح المتفلت في الشوارع، خصوصاً في العاصمة بيروت، وبقتل الناس وانتهاك حرماتهم، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام.

وقال: "إن المواطنة حق مشروع لكل من يعيش تحت سماء لبنان، وفي أي منطقة كان، فالسلاح لا يجوز أن يشهر بوجه بعضنا بعضاً؛ لأن هذا يؤسس لإشعال الفتنة الطائفية والمذهبية التي لا نسمح لأي كان بإيقاظها".

وأضاف: "نحن في لبنان دولة لها قوانينها ودستورها وقضاؤها وجيشها وقواها الأمنية، التي ينبغي التمسك بها؛ لأنها الملاذ الوحيد لحفظ أمن الوطن والمواطن".

وحذّر مفتي لبنان من مخاطر التسييس والتطييف للمسائل الوطنية الكبرى.