منزل آيل للسقوط يهدد حياة أسرة من 8 أشخاص بـ"مساهير القنفذة"

تعرض لتصدعات بسبب هزة أرضية منذ فترة والأمطار زادت الضرر

طالب أحد المواطنين الجهات المعنية والدفاع المدني بسرعة التدخل لإنقاذ حياة أسرة مكونة من 8 أشخاص بعدما أصبح منزلهم الواقع بقرية المساهير شمال القنفذة، يهدد حياتهم لأنه آيل للسقوط بسبب تصدع وتشقق جزء كبير من المنزل ما يجعله معرضًا للسقوط في أي لحظة.

وتفصيلاً، أوضح المواطن سبب تلك التصدعات قائلاً: إن القرية تعرضت لهزة أرضية قبل فترة وزادت بعد العواصف والأمطار الأخيرة وظروف صاحب المنزل لم تمكنه من إيجاد منزل آمن لأسرته وتعففه جعله يبقي أسرته بذلك المنزل على الرغم من خطورته على حياتهم.