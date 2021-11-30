مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى

بحراسة مشددة من قوات الاحتلال

اقتحم مئات المستوطنين اليهود، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.



ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 209 من المستوطنين اليهود اقتحموا المسجد الأقصى اليوم بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.