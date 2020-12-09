"تصفية": بيع أرض الفيحاء بمبلغ يقارب 113,580,000 ريال

بعد أن نجحت في استعادة ما يزيد على 10 مليارات ريال

أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" اليوم، عن بيع أرض الفيحاء في محافظة الأحساء.



وأوضحت اللجنة أنها تمكنت من بيع مساحة الأرض بمبلغ يقارب (113,580,000) ريال لمصلحة المساهمين في مساهمة الفيحاء الذين أتموا تسليم أوراقهم للبنك العربي؛ استعداداً لتحويل مستحقاتهم في المساهمة بمجرد الإفراغ وإتمام الإجراءات النظامية.

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يذكر أن لجنة المساهمات العقارية المُشكّلة بقرار من مجلس الوزراء نجحت في استعادة ما يزيد عن عشرة مليارات ريال حتى الآن من حقوق المساهمين في تلك المساهمات.