"فيصل بن فرحان" يرأس وفد المملكة باجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون

مع وزير الخارجية العراقي

رأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وفد المملكة العربية السعودية في أعمال الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزير خارجية جمهورية العراق، الذي عقد بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض اليوم.

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16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443 07:27 PM

مع وزير الخارجية العراقي

"فيصل بن فرحان" يرأس وفد المملكة باجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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رأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وفد المملكة العربية السعودية في أعمال الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزير خارجية جمهورية العراق، الذي عقد بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض اليوم.

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