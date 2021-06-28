"الأرصاد": أمطار رعدية على نجران مصحوبة برياحٍ وتدنٍ في الرؤية

حالة تشمل محافظات بدر الجنوب وحبونا وثار وتستمر حتى 8 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب وحبونا وثار، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.