"بصمة الإصبع" تعود من جديد إلى هواتف أيفون العام المقبل

يسمح للمستخدمين بالضغط فوق الشاشة في أي مكان لإلغاء القفل

كشف تقرير صادر عن موقع MacRumors أن شركة أبل تخطط لإعادة نظام بصمة الإصبع Touch ID في أقرب وقت من العام المقبل، والذي سيسمح للمستخدمين بالضغط فوق الشاشة في أي مكان لإلغاء قفل الجهاز.

وقد اشترت أبل شركة AuthenTec في عام 2012 مقابل 356 مليون دولار، وفي العام التالي تم إطلاق هاتف iPhone 5s الذي كان أول جهاز يعمل بنظام iOS مزودًا بماسح بصمة Touch ID، وكانت هذه ميزة أساسية في هواتف أيفون حتى استبدل iPhone X في عام 2017 ميزة Touch ID ببصمة الوجه Face ID.

ولكن هناك عدد لا بأس به من مستخدمي iPhone الذين يفضلون Touch ID عن Face ID؛ حيث إن المستخدمين يؤكدون أنه يفتح الهواتف بشكل أسرع.

وقام محلل من باركليز وشركائه مؤخرًا بزيارة شركات في سلسلة التوريد الخاصة بشركة أبل، وقيل له: إن أجهزة iPhone 2020 ستزود بتقنية بصمة صوتية في الشاشة، مما يتيح للمستخدمين بالضغط فوق الشاشة في أي مكان لإلغاء القفل.

ووفق "اليوم السابع": في وقت سابق من هذا العام حصلت على براءة اختراع لتقنية تحول الإشارات الصوتية إلى صورة مشفرة لبصمة المستخدم؛ وهو ما ينتج عنه إصدار جديد من Touch ID يكون أسرع وأسهل في الاستخدام.

وكشفت مصادر عن أن جميع هواتف 2019 ستطلق بنظام بلا حدود من 3D Touch، وهذه الميزة تسمح للمستخدمين بالضغط على أيقونة التطبيق لرؤية الإجراءات السريعة وعرض الاختصارات وإلقاء نظرة خاطفة على رسائلهم.