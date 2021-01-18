"عمر الظافري العقارية": مزاد لبيع 8 عقارات وأراضٍ استثمارية بمكة.. وهنا التفاصيل

أعلنت مجموعة عمر الظافري العقارية، بموجب القرار الصادر عن محكمة التنفيذ في مكة المكرمة برقم (402014100000325)؛ وذلك حضوريًّا يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 13-14/ 6/ 1442 بعد صلاة العصر في فندق فوربوينتس بمكة المكرمة، وعبر الموقع الإلكتروني emazad.sa.، ويتضمن المزاد بيع العقارات الآتية:

1- بيع عمارة تجارية استثمارية بحي المعابدة بمكة المكرمة بمساحة إجمالية 349.44 م2 مكونه من 10 أدوار- ثلاثين شقة، وبها 5 محال تجارية، تقع على الطريق المؤدي للمسجد الحرام، ومحاطة بشارع تجاري وممرين تجاه الشرق والغرب، ودخلها السنوي قرابة 500 ألف ريال.

2- بيع أرض فضاء جبلية بحي المعابدة بمكة المكرمة، تقع في موقع مميز بالقرب من أبراج وفنادق. ومساحتها الإجمالية 566.98 م2.

3- بيع عمارة تجارية بحي الهنداوية مكونة من ثلاثة أداور بها خمس شقق، ومركزان تجاريان بمساحة إجمالية 129.50م 2، وتقع على طريق أم قرى المؤدية إلى الحرم، ومحاطة بشارع تجاري وممرين تجاه الجنوب والشرق، ودخلها السنوي قرابة 175 ألف ريال.

4- بيع أرض زراعية واقعة بمحلة النوارية بوادي الوسيعة بمكة المكرمة بمساحة إجمالية 76 ألف م2، ودخلها السنوي 50 ألف ريال.

5- بيع أرض زراعية بالشميسي بمكة المكرمة بمساحة إجمالية 49.732 م2.

6- بيع حوش بحي الروضة بمكة المكرمة درجة ثانية من الشارع العام مساحته الإجمالية 353.79 م2.

7- بيع أرض زراعية بحي العكيشية بمكة المكرمة بمساحة شاسعة تقدر بـ44.379 م2 مطلة على شارعين.

8- بيع 5 مركز تجارية بحي المعيصم بمكة المكرمة محاطة بشارع تجاري تجاه الشمال والجنوب، ودخلها السنوي 200 ألف ريال.

ودعت المجموعة من له الرغبة في الشراء إلى المزايدة إلكترونيًّا أو حضوريًّا وفقًا للشروط الآتية:

1. إحضار شيك مصدق باسم رئيس محكمة التنفيذ بمكة المكرمة بمبلغ (472 ألف ريال) للعقار الأول، ومبلغ ( 510.300 ريال) للعقار الثاني، ومبلغ ( 167 ألف ريال) للعقار الثالث، ومبلغ ( 766.100 ريال) للعقار الرابع، ومبلغ ( 472.500 ريال) للعقار الخامس، ومبلغ ( 150.400 ريال) للعقار السادس، ومبلغ ( 889.200 ريال) للعقار السابع، ومبلغ ( 403 ريال) للعقار الثامن، تُسلَّم لمأمور التنفيذ .

2. المعاينة للعقارات خلال فترة الإعلان .

3. سقوط خيار المجلس وإتمام البيع خاضع لموافقة المحكمة والإفراغ وفق أحكام نظام التنفيذ .

4. يحق للورثة الدخول في المزاد ولا يقبل طلب الشفعة .

5. يلتزم المشتري بتسليم كامل ثمن المبيع خلال خمسة أيام من بدء المزاد، وإذا تخلف عن ذلك يُعاد بيع العقار على حسابه بمزايدة جديدة، ويلزم بما نقص من الثمن وبمصروفات المزاد. علمًا بأن السعي على المشتري بواقع 2% لوكيل البيع القضائي و0.50 لمنصة مزاد .

وتعد مجموعة عمر الظافري للتطوير والاستثمار العقاري من إحدى الشركات الرائدة في مجال العقار، وتقدم المجموعة حلولاً عقارية تقوم على أسس علمية وعملية في التقييم والتسويق العقاري، وإقامة المزادات العلنية لتصل إلى رضا العميل، وتلبية متطلباته بشكل فعال.

وتستقبل المجموعة الاستفسارات عبر الوسائل الآتية: جوال 0555555988، إضافة إلى الحساب الرسمي لمجموعة عمر الظافري في مواقع التواصل الاجتماعي بتويتر وانستقرام وسناب شات omaraldafri@.