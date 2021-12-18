"طوارئ مستشفيات بيشة" تُقَدم خدماتها لأكثر من 29 ألف مستفيد خلال نوفمبر

تثليث 5856 مراجعًا والولادة والأطفال 4128 وتبالة 4268

قدّمت أقسام الطوارئ بمستشفيات صحة بيشة، خدماتها إلى 29.099 مستفيدًا، خلال شهر نوفمبر للعام الحالي 2021م.

وأوضحت "صحة بيشة"، أن قسم الطوارئ بمستشفى الملك عبدالله، استقبل 5487 مراجعًا؛ فيما بلغ عدد مراجعي مستشفى تثليث 5856 مراجعًا؛ في حين بلغ عدد المراجعين لمستشفى الولادة والأطفال 4128 مراجعًا.

وأضافت أن عدد مراجعي مستشفى سبت العلايا العام، بلغ 3617 مستفيدًا، وبلغ عدد مراجعي طوارئ مستشفى الصحة النفسية والرعاية المديدة 264 مراجعًا، إضافة إلى 2573 مراجعًا لمستشفى البشائر العام، و2906 مراجعين لمستشفى وادي ترج العام؛ فيما قدّم مستشفى تبالة العام خدماته لـ4268 مراجعًا.