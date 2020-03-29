شاهد كيف يتم تعقيم وتطهير عبارات النقل قبل كل رحلة في جازان

ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

تنفذ وزارة النقل يوميًّا، أعمال التعقيم والتطهير على العبارات المغادرة لجزيرة فرسان، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.



وتشمل عمليات التعقيم والتطهير: العبّارات وصالات السفر والمواقع التي يرتادها المسافرون؛ وذلك لتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع.