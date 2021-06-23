وزارة الاستثمار تستعرض مع وفد عماني الفرص الاستثمارية بين البلديْن

خلال زيارة قام بها إلى المملكة لبحث المبادرات الهادفة لتسهيل الاستثمارات

استعرضت وزارة الاستثمار مع وفد عماني يزور المملكة برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أصيلة الصمصامية، الفرص الاستثمارية بين البلدين، كما بحثا أبرز البرامج والمبادرات لتسهيل الاستثمارات بين البلدين الشقيقين.

وعلى هامش الزيارة، عقد بمقر الوزارة بالرياض الأحد الماضي، ورشة عمل لبحث تعزيز الفرص الاستثمارية بين البلدين بمشاركة قطاع الأعمال، حيث جرى خلال الورشة استعراض الفرص الاستثمارية في المملكة وسلطنة عمان، وجهود المملكة في تطوير الاقتصاد الوطني في إطار رؤية المملكة 2030 من خلال التنويع الاقتصادي والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والمدن الصناعية والاقتصادية الخاصة والمشاريع الاقتصادية والتنموية الكبرى.

وتم تقديم عرض عن مبادرة "استثمر في السعودية"، إحدى مبادرات برامج تحقيق الرؤية، وعرض لبرنامج ريادة الشركات الوطنية، فيما استعرض الوفد العماني البرامج والمبادرات الخاصة بتسهيل الاستثمارات في سلطنة عمان والخدمات المقدمة للمستثمرين في السلطنة.

واطلع الوفد العماني خلال زيارته لمركز الأعمال بوزارة الاستثمار على أبرز الخدمات والحوافز التي تقدمها الوزارة للمستثمرين.

وقال وكيل وزارة الاستثمار للشراكات الدولية المهندس محمد آل حسنة: "تشرفنا باستضافة أشقائنا الوفد العماني من القطاعين الخاص والعام برئاسة وكيل التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، حيث تخلل هذه الزيارة عدد من الاجتماعات وورش العمل لبحث سبل التعاون في عدد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية".

وأضاف: "استعرض الأشقاء العمانيين الفرص الاستثمارية المتاحة في السلطنة في عدد من القطاعات التي تشمل البتروكيماويات والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد والبنية التحتية".

وأكد أن هذه الزيارة تأتي في إطار سعي البلدين الشقيقين لتحقيق التكامل والاستفادة القصوى من الفرص الاستثمارية المتاحة.

وتحت مظلة وزارة الاستثمار، عقد برنامج ريادة الشركات الوطنية أمس، ورشة عمل "الفرص الاستثمارية في سلطنة عمان" بحضور ومشاركة أبرز الشركات الريادية في المملكة، وتم خلال الورشة التعريف بالشركات السعودية المشاركة في الورشة واستعراض الفرص الاستثمارية في سلطنة عمان والمتاحة للاستثمار من قبل الشركات السعودية.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لبرنامج ريادة الشركات الوطنية بدر البدر: البرنامج وفي إطار التعاون البناء والعلاقات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية المتنامية بين المملكة وسلطنة عمان الشقيقة وبدعم من وزير الاستثمار عقد ورشة العمل بمشاركة أكثر من (30) شركة سعودية رائدة مع وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووفدها المرافق تم من خلالها استعراض الفرص الاستثمارية في سلطنة عمان وعقد جلسات ثنائية فاعلة وعملية بين الشركات من الجانبين مما يؤكد الحرص والاهتمام على الخروج بتوصيات تلبي تطلعات القيادتين.