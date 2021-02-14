"التجارة" تشهِّر بمُصدري شيكات دون رصيد

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14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442 09:39 PM

"التجارة" تشهِّر بمُصدري شيكات دون رصيد

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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