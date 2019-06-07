مصر.. مقتل 8 إرهابيين متورطين في مهاجمة نقطة أمنية بسيناء

عُثر بحوزتهم على 5 بنادق آلية وعبوة متفجرة وحزامين ناسفين

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل ثمانية عناصر إرهابية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان اليوم، إنه استمرارًا لجهود الوزارة في ملاحقة وتتبع العناصر الإرهابية المتورطة في مهاجمة إحدى النقاط الأمنية جنوب العريش، أول أمس الأربعاء، فقد توافرت معلومات حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية داخل مزرعة زيتون بالظهير الصحراوي بمنطقة العبور جنوب العريش.

وأضافت أنه أثناء محاصرة هذه العناصر، قام الإرهابيون بإطلاق النيران بصورة مكثفة تجاه القوات فتم التعامل معهم، ما أسفر عن مقتل ثمانية عناصر، وعُثر بحوزتهم على خمس بنادق آلية، وعبوة متفجرة وحزامين ناسفين.